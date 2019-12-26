Светлана Лобода на фотосессии с ахалтекинской лошадью призналась, что обожает белый цвет

Светлана Лобода опубликовала фотографию, сделанную в рамках недавней фотосессии, на которой она запечатлена в белоснежном пиджаке, надетым на голое тело. Своей образ знаменитость дополнила серьгами, свисающими ниже плеч, и ярким макияжем. Рядом с известной исполнительницей стоит ахалтекинская лошадь. В комментарии к опубликованному в социальной сети Instagram посту Светлана Лобода призналась, что обожает белый цвет. Также певица решила узнать, как ее преданные поклонники относятся к светлым оттенкам.Подписчики начали писать, какие цвета предпочитают в одежде. Многие отметили, что любят как черный, так и белый. Также пользователи интернета оставили свои комплименты Светлане Лободе написав, что светлые оттенки ей к лицу. За несколько минут пост исполнительницы набрал почти 30 000 отметок "Мне нравится".