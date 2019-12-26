Юлия Ковальчук раскрыла секрет избавления от целлюлита





Как оказалось, добиться эффекта максимально гладкой и ровной кожи на бедрах певице помогает отказ от фруктов. «Мой массажист однажды удивленно заметил, что у меня почти нет целлюлита. Я ему рассказала о своих привычках в питании и о том, что не употребляю фрукты. Он позднее объяснил, что фруктоза в сочетании с некоторыми продуктами может способствовать появлению целлюлита. В общем, фрукты не так полезны, как нам всегда говорили», - приводит слова артистки портал «7Дней».Во всем остальном популярная исполнительница почти не имеет никаких ограничений в еде и не изнуряет себя диетами, даже в новогодние праздники не собирается голодать. А те лишние килограммы, которые она, возможно, наберет за период праздничных застолий, она с легкостью сбросить благодаря активному образу жизни.