Амурский судостроительный завод намеревается построить третий МРК "Уссурийск"





Технологи из АСЗ в Комсомольске-на-Амуре заложили к производству третий по счету малый ракетный корабль "Уссурийск", принадлежащий к проекту 22800 для Тихоокеанского флота. Как сообщают представители завода, на церемонии присутствовал представитель ТОФ России в лице замкомандующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв. Судно заложили по условиям договора, который заключило Минобороны с предприятием о строительстве шести подобных водоплавающих средств. Из них два были выпущены еще в июле текущего года, в то время как четыре находятся на этапе сборки.Полный комплект боевых кораблей поступит на вооружение ВМФ в 2020 году. Известно, что проектировкой "Уссурийска" занимались эксперты из центрального морского конструкторского бюро "Алмаз". Оснащение военного судна включает в себя 76-мм автоматическое универсальное орудие и ЗРПК "Панцирь-М", помимо ракетной установки "Калибр-НК". Дальность плавания составляет 2500 морских миль, а максимальная скорость хода насчитывает около 30 узлов при автономном обеспечении экипажа на 15 суток.