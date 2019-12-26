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Амурский судостроительный завод намеревается построить третий МРК "Уссурийск"

Докапитализация Амурского судостроительного завода позволила планировать разработку новых судов. Теперь в предприятии намереваются построить третий МРК "Уссурийск".
Амурский судостроительный завод намеревается построить третий МРК "Уссурийск"

Технологи из АСЗ в Комсомольске-на-Амуре заложили к производству третий по счету малый ракетный корабль "Уссурийск", принадлежащий к проекту 22800 для Тихоокеанского флота. Как сообщают представители завода, на церемонии присутствовал представитель ТОФ России в лице замкомандующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв. Судно заложили по условиям договора, который заключило Минобороны с предприятием о строительстве шести подобных водоплавающих средств. Из них два были выпущены еще в июле текущего года, в то время как четыре находятся на этапе сборки.

Полный комплект боевых кораблей поступит на вооружение ВМФ в 2020 году. Известно, что проектировкой "Уссурийска" занимались эксперты из центрального морского конструкторского бюро "Алмаз". Оснащение военного судна включает в себя 76-мм автоматическое универсальное орудие и ЗРПК "Панцирь-М", помимо ракетной установки "Калибр-НК". Дальность плавания составляет 2500 морских миль, а максимальная скорость хода насчитывает около 30 узлов при автономном обеспечении экипажа на 15 суток.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:19

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