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Волочкову упрекнули в издевательствах над котом

Анастасию Волочкову в комментариях к одной из публикаций в Instagram упрекнули в издевательствах над котом. Причиной стала фотография, на которой артистка держит животное вместе с букетом роз.

Негативно настроенные пользователи призвали балерину не мучить животное. Известно, что кот Волочковой получил кличку Лакки. Некоторые пользователи заявили, что питомец плохо ухожен. Состояние кота знаменитости получило куда больше внимания, чем сама балерина, её наряд и обстановка дома.

Многие выразили обеспокоенность внешним видом животного. Некоторые заподозрили, что коту удалили когти. Другие обратили внимание на неудобную для животного позу. При этом нашлись те, кто похвалил Волочкову за наличие белого цвета в обстановке и поделились своей симпатией к котам. Одна из подписчиц отметила, что кот «затискан», после чего предложила балерине родить ребёнка, сообщает Слово и Дело.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:00

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