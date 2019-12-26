"Остроумие, талант и достоинство": Игорь Николаев поздравил Михаила Боярского с 70-летием

Игорь Николаев опубликовал несколько архивных фотографий и видео с Михаилом Боярским. На первом снимке артисты стоят возле наряженной елки и что-то говорят в микрофоны. На втором фото именинник стоит рядом со своей дочерью Елизаветой Боярской. На видео Игорь Николаев и Михаил Боярский исполняют знаменитую композицию под названием "Выпьем за любовь". В комментарии к посту в Instagram композитор написал: "Михаил Сергеевич, дорогой, за эту долгую жизнь мы успели с тобой и погастролировать вместе, и даже спеть дуэтом! Я обожаю, как по-д’артаньяновски ты поёшь".Также Игорь Николаев поблагодарил своего коллегу за фильмы, в которых тот снимался за свою карьеру. В конце он добавил: "Остроумие, талант, достоинство и вечная любовь к Битлз - это твоё! Счастья и здоровья тебе и твоей семье! С Юбилеем!". Подписчики присоединились к поздравлениям. Пользователи Сети назвали Михаила Боярского "настоящей легендой". Публикация уже набрала почти 7 000 лайков.