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Кети Топурия для выступления в Crocus City Hall выбрала платье дизайнера Александра Арутюнова

Фанаты Кети Топурии оставили множество восторженных комментариев на странице певицы в Instagram после публикации фото в новом наряде. Певица из группы A’Studio показала снимок, на котором запечатлена в белом платье от дизайнера Александра Арутюнова после выступления в Crocus City Hall.
Кети Топурия для выступления в Crocus City Hall выбрала платье дизайнера Александра Арутюнова

Кети Топурия сделала фото в Crocus City Hall, куда отправилась для выступления в составе группы A’Studio. В концертном зале певица появилась в платье от дизайнера, имеющего грузинское происхождение. Арутюнов достаточно широко известен благодаря собственным оригинальным решениям в создаваемой одежде. Однажды он выполнил индивидуальный заказ для Леди Гага.

Кети Топурия получила от Александра Арутюнова особый декоративный элемент для подчеркивания стиля. Речь идёт о перьях бело-золотого цвета, которые размещены в нагрудном кармане. Само платье по своему виду сильно напоминает плащ. К наряду дизайнер добавил авторские украшения. Поклонники Кети Топурии в комментариях сообщил о любви к голосу певицы, отметили её красоту, а также назвали ноги «атомными».

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:26

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