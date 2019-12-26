Кети Топурия для выступления в Crocus City Hall выбрала платье дизайнера Александра Арутюнова

Кети Топурия сделала фото в Crocus City Hall, куда отправилась для выступления в составе группы A’Studio. В концертном зале певица появилась в платье от дизайнера, имеющего грузинское происхождение. Арутюнов достаточно широко известен благодаря собственным оригинальным решениям в создаваемой одежде. Однажды он выполнил индивидуальный заказ для Леди Гага.Кети Топурия получила от Александра Арутюнова особый декоративный элемент для подчеркивания стиля. Речь идёт о перьях бело-золотого цвета, которые размещены в нагрудном кармане. Само платье по своему виду сильно напоминает плащ. К наряду дизайнер добавил авторские украшения. Поклонники Кети Топурии в комментариях сообщил о любви к голосу певицы, отметили её красоту, а также назвали ноги «атомными».