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Компания Haval расширила сеть дилерских центров в России

В компании Haval сообщают о намерении увеличить количество фирменных автосалонов в России. В связи с этим бренд расширил сеть шестью новыми дилерскими центрами.

В пресс-службе автопроизводителя Haval проинформировали общественность об открытии ряда дилерских центров в России. Теперь сеть магазинов насчитывает около 82 официальных представительств, поскольку компания недавно предоставила доступ к шести новым автосалонам. Речь идет о сервисах в Петрозаводске, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве и Подольске. Их спектр услуг включает в себя консультацию по покупке автомобиля и почти все виды последующего техобслуживания.

Стоит отметить, что Haval является лидером на отечественном рынке среди своих китайских коллег по итогам уходящего года. Известно, что объем продаж вырос в 3,8 раз по сравнению с 2018 годом, о чем свидетельствуют 10 014 реализованных внедорожников и кроссоверов. Популярность марке также предоставят новые стратегии развития, которые касаются расширения модельного ряда. К примеру, отечественные автолюбители с недавних пор могут приобрести купе-кроссовер Haval F7x в российской сборке по цене от 1,5 до 1,8 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:11

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