Lenovo может представить игровой смартфон под брендом Legion





Отмечается, что информации о технических характеристиках будущего игрового смартфона от Lenovo пока нет. Однако эксперты полагают, что устройство получит топовый SoC Snapdragon 865 и будет оснащаться качественным дисплеем с характерной для смартфонов такого уровня частотой развертки – не менее 90 Гц. Не исключено, что телефон Lenovo Legion получит также поддержку связи в сетях пятого поколения.По данным ряда источников, официальная презентация новинки может состояться уже в 2020 году в рамках выставки CES, которая откроет свои двери 7 января. Впрочем, дебют новинки могут также перенести на фервальскую MWC 2020, которая традиционно проходит в Барселоне.