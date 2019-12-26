Lenovo может представить игровой смартфон под брендом Legion
В прессе появились сообщения о том, что известная китайская компания Lenovo в обозримом будущем может представить мощный смартфон игрового уровня. Новинка якобы будет представлена под брендом Legion, под которым компания уже выпускает игровые ноутбуки и аксессуары.
Отмечается, что информации о технических характеристиках будущего игрового смартфона от Lenovo пока нет. Однако эксперты полагают, что устройство получит топовый SoC Snapdragon 865 и будет оснащаться качественным дисплеем с характерной для смартфонов такого уровня частотой развертки – не менее 90 Гц. Не исключено, что телефон Lenovo Legion получит также поддержку связи в сетях пятого поколения.
По данным ряда источников, официальная презентация новинки может состояться уже в 2020 году в рамках выставки CES, которая откроет свои двери 7 января. Впрочем, дебют новинки могут также перенести на фервальскую MWC 2020, которая традиционно проходит в Барселоне.
Отмечается, что информации о технических характеристиках будущего игрового смартфона от Lenovo пока нет. Однако эксперты полагают, что устройство получит топовый SoC Snapdragon 865 и будет оснащаться качественным дисплеем с характерной для смартфонов такого уровня частотой развертки – не менее 90 Гц. Не исключено, что телефон Lenovo Legion получит также поддержку связи в сетях пятого поколения.
По данным ряда источников, официальная презентация новинки может состояться уже в 2020 году в рамках выставки CES, которая откроет свои двери 7 января. Впрочем, дебют новинки могут также перенести на фервальскую MWC 2020, которая традиционно проходит в Барселоне.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:55