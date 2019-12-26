Вооружённые силы РФ отмечают День войск ПВО





Войска ПВО были созданы в период Первой мировой войны, когда появилась военная авиация. В 1915-м 26 декабря появился Приказ генерала Алексеева о формировании первых лёгких батарей артиллерии для атаки самолётов. Сама дата считается днём основания Войск ПВО. В современных условиях соответствующие войска имеют возможность атаковать вражескую авиатехнику на различном расстоянии и при разных высотах, включая область стратосферы.Силы ПВО оснащены средствами выявления целей и ликвидации объектов соответствующего типа. Комплексы российского производства оснащены ракетными снарядами для перехвата самолётов потенциального противника и считаются одними из наиболее продвинутых во всём мире. Их надёжность и боеспособность вызывает обеспокоенность НАТО.