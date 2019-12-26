Диетолог Екатерина Бурляева сообщила о пользе умеренных порций майонеза





По словам диетолога высшей категории Екатерины Бурляевой, несмотря на высокую калорийность, в ограниченных дозах майонез может принести пользу. При его приготовлении используется растительное масло с полиненасыщенными жирными кислотами, в составе которого имеются жирорастворимые витамины, включая витамин E. Его важным свойством является защита клеток от старения.При этом совсем необязательно употреблять магазинный майонез, поскольку соус, приготовленный в домашних условиях, по своим качествам не уступает покупному продукту. Екатерина Бурляева отметила, что при употреблении майонеза стоит учитывать не только его калорийность, но и присутствие в составе уксуса. Он является вредным для людей, испытывающих проблемы с ЖКТ, почками и артериальной гипертензией.