«Он не хочет детей»: Друг Евгения Петросяна прокомментировал слухи о беременности Татьяны Брухуновой





В эфире популярного ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале друг короля отечественного эстрадного юмора Герогий Терехов прокомментировал слухи о том, что Татьяна Брухунова беременна. По словам Терехова, сам юморист «не хочет подобного поворота» событий. «Я у него спросил, действительно ли он хочет снова стать отцом. На это он ответил очень коротко: ты что, не дай Бог. Мне уже одной хватит», - поделился подробностями мужчина. Стоит отметить, что первые сообщения о возможной беременности возлюбленной артиста появились после того, как журналисты обратили внимание на ее подписки в социальных сетях. Как оказалось, избранница Евгения Вагановича следит за страничками о воспитании детей и даже подписалась на блог престижного российского перинатального центра.Впрочем, звездная пара на данный момент не комментирует эти слухи. Более того, Петросян и Брухунова до сих пор не комментировали и свои отношения, поэтому информация о них полнится преимущественно слухами.