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«Он не хочет детей»: Друг Евгения Петросяна прокомментировал слухи о беременности Татьяны Брухуновой

74-летний юморист Евгений Петросян категорически не хочет заводить детей со своей молодой 30-летней возлюбленной Татьяной Брухуновой. Между тем, поговаривают, что пара тайно узаконила свой союз.
«Он не хочет детей»: Друг Евгения Петросяна прокомментировал слухи о беременности Татьяны Брухуновой

В эфире популярного ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале друг короля отечественного эстрадного юмора Герогий Терехов прокомментировал слухи о том, что Татьяна Брухунова беременна. По словам Терехова, сам юморист «не хочет подобного поворота» событий. «Я у него спросил, действительно ли он хочет снова стать отцом. На это он ответил очень коротко: ты что, не дай Бог. Мне уже одной хватит», - поделился подробностями мужчина. Стоит отметить, что первые сообщения о возможной беременности возлюбленной артиста появились после того, как журналисты обратили внимание на ее подписки в социальных сетях. Как оказалось, избранница Евгения Вагановича следит за страничками о воспитании детей и даже подписалась на блог престижного российского перинатального центра.

Впрочем, звездная пара на данный момент не комментирует эти слухи. Более того, Петросян и Брухунова до сих пор не комментировали и свои отношения, поэтому информация о них полнится преимущественно слухами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:39

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