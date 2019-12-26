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В Роспотребнадзоре сообщают о риске заражения гриппом через денежные купюры

В Роспотребнадзоре ежегодно сообщают об опасностях и симптомах вируса гриппа. Теперь специалисты говорят о риске заражения ОРВИ через денежные купюры.

Как информирует официальный веб-сайт Роспотребнадзора, грипп характеризуется в первые дни заложенным носом, который связан с отеком пораженных тканей и попаданием вирусов в дыхательные пути. Стоит отметить, что насморк не проявляется вплоть до третьего-четвертого дня с момента заражения, причина которого кроется в ослабленном иммунитете и проникновении иных болезнетворных бактерий. Самым важным симптомом ОРВИ является высокая температура тела, которая может достигать 38,5 - 39 градусов за считанные минуты.

Крайне важно придерживаться общеизвестных методов профилактики, вроде вакцинации, приема витаминов и избегания мест скопления людей. Малоизвестным медики называют способ передачи вируса через денежные купюры и пластиковые карты. В прочих странах присутствует практика обработки валюты в специальном оборудовании с применением температуры до 200 градусов по Цельсию. Иные государства пользуются бумагой с антисептическими свойствами. Для снижения риска развития недуга врачи рекомендуют тщательно мыть руки после контактов с деньгами, включить в рацион лук с чесноком, а также совершать физические упражнения.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:31

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