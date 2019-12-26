АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Праздник приближается: Лучшие подарки на Новый 2020…
EUR 68.41 USD 61.72
Курс валют на 26.12.2019

Экспертный клуб России начнет работать в режиме онлайн

24 декабря в Москве в рамках Экспертного клуба прошел круглый стол ведущих специалистов пяти регионов страны. Участники мероприятия подвели итоги уже проделанной работы, а также сформулировали основные направления развития экспертной сети, сообщает Live24.ru.
Экспертный клуб России начнет работать в режиме онлайн

Наибольший интерес в ходе мероприятия представляла презентация бета-версии интернет-платформы Экспертных клубов. Новый портал поможет региональным и федеральным экспертам делиться комментариями на важнейшие темы политической и экономической жизни страны.

Отличительной чертой виртуальной площадки называют мягкое рейтингование комментариев: посетители смогут увидеть как оценки от экспертов, так и оценки, выставляющиеся самим экспертам.

Доцент ИГУ, кандидат исторических наук, публицист и радиоведущий Сергей Шмидт рассказал, что в современном мире невозможно себе представить публичность без интернета.

«В публичной экспертизе важны две составляющие – продвижение информации об экспертных оценках и обратная связь во всем ее многообразии, начиная от взаимных оценок экспертами друг друга, и заканчивая эмоциональными репликами граждан. Очные встречи экспертов обречены на эпизодичность, а интернет-площадка делает их постоянными», - заявил кандидат исторических наук Сергей Шмидт.

Представители разных клубов поделились информацией об основных событиях 2019 года. К примеру, Петербургский Экспертный клуб одним из главных мероприятий уходящего года отметил выборы губернатора Северной столицы. Победивший на выборах Александр Беглов взял на вооружение многие идеи, высказанные на площадке Клуба, и в настоящее время они воплощаются в жизнь.

Экспертный клуб Екатеринбурга в свою очередь сосредоточился на теме законодательного регулирования интернета.

Для Челябинска важным событием оказалась реформа местного самоуправления в области, а Новосибирский экспертный клуб исследовал уникальный политический контекст, в котором взаимодействуют мэр-коммунист и губернатор-единоросс.

Иркутские эксперты главным событием года называют отставку, наконец-то, произошедшую отставку губернатора Левченко.

Политолог Станислав Еремеев, являющийся председателем комиссии по науке и образованию Общественной палаты Санкт-Петербурга и ректором ЛГУ им. Пушкина, а также членом Экспертного клуба, высказал мнение, «ЭК» способны посодействовать жителям России в том, чтобы разобраться в огромном потоке разноплановой информации, вникнуть в суть происходящих событий. Это, по его мнению, становится сделать гораздо проще, если мнения экспертов по разным направлениям и вопросам консолидированы на одном ресурсе.

«Я приветствую инициативу координации деятельности экспертных клубов регионов, потому что сегодня региональные проблемы очень значимы. Неслучайно Владимир Путин неоднократно говорил о важности механизмов обратной связи. Именно эксперты на территориях чувствуют температуру настроений населения и могут в той или иной степени эти отношения моделировать», - сказал он.

В масштабах страны экспертные клубы могут выполнять одну очень важную функцию – они позволяют реализовать диалог власти и общества. Благодаря этому вся политическая система России может развиваться в формате дискуссии. Общество уже готово принять происходящие глобальные изменения, которые связаны, в том числе с работой органов власти.

По мнению известного политолога Сергея Григорьева, новая интернет-площадка экспертных клубов способна взять на себя реализацию задач по информированию населения о действиях и инициативах власти, а также показать отношение экспертов к этим действиям.

«Площадка поможет политологам объяснить жителям действия власти. Это добавляет информативность и снизит градус недоверия к власти», - рассказал он и добавил, что на сегодняшний день в обществе существует запрос на диалог с властью, на гражданскую самореализацию, на эффективное управление страной.

Формат функционирования Экспертных клубов заключается во взаимодействии экспертов как онлайн, так и в реальной жизни. Местные СМИ могут быстро реагировать на актуальные темы, поднимаемые еженедельно на площадках региональных клубов.

Отметим, что в 76 мероприятиях Экспертных клубов в 2019 году приняли участие 873 эксперта из различных отраслей, а по итогам дискуссионных площадок и круглых столов в СМИ появилось почти 3 тысячи публикаций и более 2 тысяч сообщений в социальных сетях.

В следующем году, по словам экспертов, планируется привлечение новых участников и курс на дальнейшее развитие, повышение уровня региональной экспертизы.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Математики подсчитали, сколько игрушек должно быть на новогодней…
Ксения Собчак, Ксения Бородина и еще 8 актрис, которые с годами…
Супруга Михаэля Шумахера обратилась к болельщикам перед годовщиной…
Экспертный клуб России начнет работать в режиме…
Врач Джамал Шаабан предостерег от угрожающих здоровью сердца…
Новые кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4 начали поступать…
В честь Рождества Аркадий Укупник сделал совместный снимок с дочерью…
Стоимость мобильного интернета в России снизилась…
Эксперт из из МосГИК назвала срок хранения новогодних…
«Спрашивали, а вдруг он не выживет»: Светлана Дружинина вспомнила о клинической смерти Михаила…
ВЦИОМ: Самыми популярными спортсменами 2019 года стали Алина Загитова и Хабиб…
В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО…
Профессор Брайан Кокс: Червоточина позволит совершать путешествия во…
Дмитрий Хрусталев опроверг слухи о свадьбе с Марией…
Система помощи водителей отвлекает внимание от ситуации на…
Михаил Боярский отмечает 70-летний…
Доминик Шульте из BatterieIngenieure назвал ошибки при зарядке…
Ученые выяснили, что «загадочные гоминиды» были…
«Живу по-царски»: Наташа Королева показала свои апартаменты в…
Ученые нашли простой способ определять готовность…
Intel представит революционную систему охлаждения…
Концерт Аллы Пугачевой бесплатно покажут…
Андрея Малахова признали самым узнаваемым ведущим в…
Дочь Синди Кроуфорд Гербер удивила откровенной фотографией в нижнем…
В Великобритании начнутся продажи спортивного фургона Peugeot…
Дженнифер Лопес продемонстрировала красивую фигуру в…
Названы лучшие продукты для защиты от воспалений…
Оксана Воеводина снова надела свадебное платье после развода с королем…
Xiaomi представила «умный» холодильник с 21-дюймовым…
Элизабет Херли в полуобнаженном виде похвасталась подготовкой к встрече…
Приложение Speedtest научилось обходить блокировки…
«Роль снегурочки не из легких»: Стефания Маликова рассказала о подарке, который попросил ее маленький брат на Новый…
Ученые из США и Японии создали искусственный мозг из…
Агния Кузнецова опубликовала фото с новорожденным…
Единственная дочь Евгения Петросяна встала на сторону Елены Степаненко в разделе имущества…
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт завершили бракоразводный…
Учёные: Снизить риск инсульта помогает овсяная…
«Могу съесть хлеб и торт»: Мария Погребняк поделилась секретами своей…
В Аризоне кондитеры создали сладкий Jeep…
Дженнифер Энистон и Брэд Питт наладили отношения после…
Просмотреть все новости