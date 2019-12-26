Экспертный клуб России начнет работать в режиме онлайн





Наибольший интерес в ходе мероприятия представляла презентация бета-версии интернет-платформы Экспертных клубов. Новый портал поможет региональным и федеральным экспертам делиться комментариями на важнейшие темы политической и экономической жизни страны.Отличительной чертой виртуальной площадки называют мягкое рейтингование комментариев: посетители смогут увидеть как оценки от экспертов, так и оценки, выставляющиеся самим экспертам.Доцент ИГУ, кандидат исторических наук, публицист и радиоведущий Сергей Шмидт рассказал, что в современном мире невозможно себе представить публичность без интернета.«В публичной экспертизе важны две составляющие – продвижение информации об экспертных оценках и обратная связь во всем ее многообразии, начиная от взаимных оценок экспертами друг друга, и заканчивая эмоциональными репликами граждан. Очные встречи экспертов обречены на эпизодичность, а интернет-площадка делает их постоянными», - заявил кандидат исторических наук Сергей Шмидт.Представители разных клубов поделились информацией об основных событиях 2019 года. К примеру, Петербургский Экспертный клуб одним из главных мероприятий уходящего года отметил выборы губернатора Северной столицы. Победивший на выборах Александр Беглов взял на вооружение многие идеи, высказанные на площадке Клуба, и в настоящее время они воплощаются в жизнь.Экспертный клуб Екатеринбурга в свою очередь сосредоточился на теме законодательного регулирования интернета.Для Челябинска важным событием оказалась реформа местного самоуправления в области, а Новосибирский экспертный клуб исследовал уникальный политический контекст, в котором взаимодействуют мэр-коммунист и губернатор-единоросс.Иркутские эксперты главным событием года называют отставку, наконец-то, произошедшую отставку губернатора Левченко.Политолог Станислав Еремеев, являющийся председателем комиссии по науке и образованию Общественной палаты Санкт-Петербурга и ректором ЛГУ им. Пушкина, а также членом Экспертного клуба, высказал мнение, «ЭК» способны посодействовать жителям России в том, чтобы разобраться в огромном потоке разноплановой информации, вникнуть в суть происходящих событий. Это, по его мнению, становится сделать гораздо проще, если мнения экспертов по разным направлениям и вопросам консолидированы на одном ресурсе.«Я приветствую инициативу координации деятельности экспертных клубов регионов, потому что сегодня региональные проблемы очень значимы. Неслучайно Владимир Путин неоднократно говорил о важности механизмов обратной связи. Именно эксперты на территориях чувствуют температуру настроений населения и могут в той или иной степени эти отношения моделировать», - сказал он.В масштабах страны экспертные клубы могут выполнять одну очень важную функцию – они позволяют реализовать диалог власти и общества. Благодаря этому вся политическая система России может развиваться в формате дискуссии. Общество уже готово принять происходящие глобальные изменения, которые связаны, в том числе с работой органов власти.По мнению известного политолога Сергея Григорьева, новая интернет-площадка экспертных клубов способна взять на себя реализацию задач по информированию населения о действиях и инициативах власти, а также показать отношение экспертов к этим действиям.«Площадка поможет политологам объяснить жителям действия власти. Это добавляет информативность и снизит градус недоверия к власти», - рассказал он и добавил, что на сегодняшний день в обществе существует запрос на диалог с властью, на гражданскую самореализацию, на эффективное управление страной.Формат функционирования Экспертных клубов заключается во взаимодействии экспертов как онлайн, так и в реальной жизни. Местные СМИ могут быстро реагировать на актуальные темы, поднимаемые еженедельно на площадках региональных клубов.Отметим, что в 76 мероприятиях Экспертных клубов в 2019 году приняли участие 873 эксперта из различных отраслей, а по итогам дискуссионных площадок и круглых столов в СМИ появилось почти 3 тысячи публикаций и более 2 тысяч сообщений в социальных сетях.В следующем году, по словам экспертов, планируется привлечение новых участников и курс на дальнейшее развитие, повышение уровня региональной экспертизы.