Ксения Собчак, Ксения Бородина и еще 8 актрис, которые с годами похорошели
Большинство девушек с годами, как вино, становятся только краше. В число тех, кто стал выглядеть гораздо лучше, попали и светская львица Ксения Собчак, а также ведущая скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Ксения Бородина.
Всем хорошо известно, что любовь преображает людей. На пользу она пошла и Ксении Собчак, которая сейчас выглядит в разы лучше, чем 10 лет назад.
С годами стала только лучше и Елена Подкаминская. Актриса выглядит, как главное украшение проекта «Кухня», и запоминается своей яркой внешностью.
Годы к лицу и ведущей скандального телевизионного «Дом-2» Ксении Бородиной. Мама двоих дочек находится в прекрасной форме и восхищает окружающих.
Более взрослой стала и Оксана Акиньшина. С годами она поменяла стиль и из девочки тинэйджера превратилась в настоящую леди.
Старается держать себя в форме и Полина Гагарина. Певица долгое время худела и смогла привести себя в форму.
Намного моложе своих лет стала выглядеть и Роза Сябитова. Телеведущая сделала себе несколько операций и теперь многие ей даже завидуют.
Хорошо поработала над собой и Настасья Самбурская. Актрису просто не узнать, так если в 22 года она не была похожа на модель, то теперь ситуация кардинально изменилась, и она очень преобразилась.
Очень изящно стала выглядеть и Светлана Ходченкова. Теперь ее даже зовут сниматься в Голливуде.
А Тутта Ларсен и вовсе может в свои 45 лет вполне превзойти 30 летних девушек, ведь своей улыбкой задерживает на себе взгляды.
Совсем другим человеком стала и Анна Хилькевич. Известно, что она сделала пластические операции, которые ей явно пошли на пользу.
Всем хорошо известно, что любовь преображает людей. На пользу она пошла и Ксении Собчак, которая сейчас выглядит в разы лучше, чем 10 лет назад.
С годами стала только лучше и Елена Подкаминская. Актриса выглядит, как главное украшение проекта «Кухня», и запоминается своей яркой внешностью.
Годы к лицу и ведущей скандального телевизионного «Дом-2» Ксении Бородиной. Мама двоих дочек находится в прекрасной форме и восхищает окружающих.
Более взрослой стала и Оксана Акиньшина. С годами она поменяла стиль и из девочки тинэйджера превратилась в настоящую леди.
Старается держать себя в форме и Полина Гагарина. Певица долгое время худела и смогла привести себя в форму.
Намного моложе своих лет стала выглядеть и Роза Сябитова. Телеведущая сделала себе несколько операций и теперь многие ей даже завидуют.
Хорошо поработала над собой и Настасья Самбурская. Актрису просто не узнать, так если в 22 года она не была похожа на модель, то теперь ситуация кардинально изменилась, и она очень преобразилась.
Очень изящно стала выглядеть и Светлана Ходченкова. Теперь ее даже зовут сниматься в Голливуде.
А Тутта Ларсен и вовсе может в свои 45 лет вполне превзойти 30 летних девушек, ведь своей улыбкой задерживает на себе взгляды.
Совсем другим человеком стала и Анна Хилькевич. Известно, что она сделала пластические операции, которые ей явно пошли на пользу.