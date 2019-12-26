Ксения Собчак, Ксения Бородина и еще 8 актрис, которые с годами похорошели





Всем хорошо известно, что любовь преображает людей. На пользу она пошла и Ксении Собчак, которая сейчас выглядит в разы лучше, чем 10 лет назад.С годами стала только лучше и Елена Подкаминская. Актриса выглядит, как главное украшение проекта «Кухня», и запоминается своей яркой внешностью.Годы к лицу и ведущей скандального телевизионного «Дом-2» Ксении Бородиной. Мама двоих дочек находится в прекрасной форме и восхищает окружающих.Более взрослой стала и Оксана Акиньшина. С годами она поменяла стиль и из девочки тинэйджера превратилась в настоящую леди.Старается держать себя в форме и Полина Гагарина. Певица долгое время худела и смогла привести себя в форму.Намного моложе своих лет стала выглядеть и Роза Сябитова. Телеведущая сделала себе несколько операций и теперь многие ей даже завидуют.Хорошо поработала над собой и Настасья Самбурская. Актрису просто не узнать, так если в 22 года она не была похожа на модель, то теперь ситуация кардинально изменилась, и она очень преобразилась.Очень изящно стала выглядеть и Светлана Ходченкова. Теперь ее даже зовут сниматься в Голливуде.А Тутта Ларсен и вовсе может в свои 45 лет вполне превзойти 30 летних девушек, ведь своей улыбкой задерживает на себе взгляды.Совсем другим человеком стала и Анна Хилькевич. Известно, что она сделала пластические операции, которые ей явно пошли на пользу.