Математики подсчитали, сколько игрушек должно быть на новогодней елке





Британские ученые из Университета Шеффилда смогли вывести формулу "идеально украшенной новогодней елки". Эстетичный внешний вид достигается симметрией форм и количества разнообразных гирлянд, шаров, дождя и прочей мишуры. Оказалось, что определить нужное число игрушек возможно самым простым методом. Нужно выделить квадратный корень из 17, разделить его на 20, а затем умножить на высоту ели в сантиметрах.Поэтому, дерево высотой 180 см стоит украсить 37 шарами, дополнив их 919 см новогоднего дождя и 565 см огней. А вот верхушку главного символа зимних праздников можно украсить звездой или ангелом высотой 18 см, чтобы достигнуть сбалансированного убранства. Кроме прочего, исследователи сообщили о плохом характере инвестирования в подарки. Посредством опросов эксперты пришли к выводу, что люди оценивают презенты на 10% меньше рыночной стоимости.