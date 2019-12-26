Математики подсчитали, сколько игрушек должно быть на новогодней елке
Украшение новогодней елки часто становится трудной задачей из-за нежелания скудного или чрезмерного убранства. Поэтому математики подсчитали, сколько игрушек должно быть на праздничном дереве.
Британские ученые из Университета Шеффилда смогли вывести формулу "идеально украшенной новогодней елки". Эстетичный внешний вид достигается симметрией форм и количества разнообразных гирлянд, шаров, дождя и прочей мишуры. Оказалось, что определить нужное число игрушек возможно самым простым методом. Нужно выделить квадратный корень из 17, разделить его на 20, а затем умножить на высоту ели в сантиметрах.
Поэтому, дерево высотой 180 см стоит украсить 37 шарами, дополнив их 919 см новогоднего дождя и 565 см огней. А вот верхушку главного символа зимних праздников можно украсить звездой или ангелом высотой 18 см, чтобы достигнуть сбалансированного убранства. Кроме прочего, исследователи сообщили о плохом характере инвестирования в подарки. Посредством опросов эксперты пришли к выводу, что люди оценивают презенты на 10% меньше рыночной стоимости.
Британские ученые из Университета Шеффилда смогли вывести формулу "идеально украшенной новогодней елки". Эстетичный внешний вид достигается симметрией форм и количества разнообразных гирлянд, шаров, дождя и прочей мишуры. Оказалось, что определить нужное число игрушек возможно самым простым методом. Нужно выделить квадратный корень из 17, разделить его на 20, а затем умножить на высоту ели в сантиметрах.
Поэтому, дерево высотой 180 см стоит украсить 37 шарами, дополнив их 919 см новогоднего дождя и 565 см огней. А вот верхушку главного символа зимних праздников можно украсить звездой или ангелом высотой 18 см, чтобы достигнуть сбалансированного убранства. Кроме прочего, исследователи сообщили о плохом характере инвестирования в подарки. Посредством опросов эксперты пришли к выводу, что люди оценивают презенты на 10% меньше рыночной стоимости.