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Павел Прилучный стал главарем мафии в новом сериале от НТВ «Форс-мажор»

В предпоследний день уходящего года телеканал НТВ покажет зрителям пилотный эпизод своего нового сериала под названием «Форс-мажор». В новом проекте актер Павел Прилучный сыграет главаря мафии. Как признается сам актер, он благодарен за возможность участвовать в этом проекте и отмечает, что юмор в нем получился совсем не пошлым.
Павел Прилучный стал главарем мафии в новом сериале от НТВ «Форс-мажор»

История многосерийного фильма разворачивается в небольшом провинциальном городе, где врачи проводят пластическую операцию местному криминальному авторитету. Несмотря на обстановку полной секретности, в клинику проникает киллер. В ту ночь на дежурстве в больнице находится медбрат, в роли которого выступил Павел Прилучный. Мужчина застает пациента умирающим, и решает, что в его смерти виноваты медики. В результате принято решение выдать себя за изменившего внешность криминального авторитета, что в будущем сильно изменит жизнь главного героя. Причем, как рассказал сам артист, его герой – своего рода великовозрастный девственник, которые в свои 30 лет живет с мамой.

Сам Прилучный, к слову, уверен, что новый сериал станет прорывным для отечественного кинематографа, поскольку это первый российский остросюжетный боевик с элементами комедии. «Юмор вышел не пошлым, а достаточно добрым. Я очень рад что стал частью данного проекта и благодарен за это продюсерам», - подчеркнул актер.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:23

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