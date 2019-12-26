Павел Прилучный стал главарем мафии в новом сериале от НТВ «Форс-мажор»





История многосерийного фильма разворачивается в небольшом провинциальном городе, где врачи проводят пластическую операцию местному криминальному авторитету. Несмотря на обстановку полной секретности, в клинику проникает киллер. В ту ночь на дежурстве в больнице находится медбрат, в роли которого выступил Павел Прилучный. Мужчина застает пациента умирающим, и решает, что в его смерти виноваты медики. В результате принято решение выдать себя за изменившего внешность криминального авторитета, что в будущем сильно изменит жизнь главного героя. Причем, как рассказал сам артист, его герой – своего рода великовозрастный девственник, которые в свои 30 лет живет с мамой.Сам Прилучный, к слову, уверен, что новый сериал станет прорывным для отечественного кинематографа, поскольку это первый российский остросюжетный боевик с элементами комедии. «Юмор вышел не пошлым, а достаточно добрым. Я очень рад что стал частью данного проекта и благодарен за это продюсерам», - подчеркнул актер.