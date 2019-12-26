Супруга Михаэля Шумахера обратилась к болельщикам перед годовщиной аварии
Жена Михаэля Шумахера перед датой годовщины с момента аварии знаменитого спортсмена сделал обращение к его поклонникам. Супруга 7-кратного чемпиона в гонках «Формулы-1» сообщила, что благодаря поддержке фанатов их семья получила большое вдохновение на дальнейшее восстановление.
В фан-клубе Шумахера в Германии рассказали, что запланировано создание страницы с названием KeepFightingMichael, а поклонникам нужно пользоваться специальным хэштегом #KeepFighting для напоминания о том, что известный спортсмен остаётся живым.
«Крупные свершения берут начало в маленьких шагах. Вместе мы становимся значительно сильнее. Таким образом, соединённые силы KeepFighting дают возможность вдохновить иных людей», - сообщила Коринна Шумахер.
Райнер Ферлинг, руководитель фан-клуба гонщика, сообщил о сохранении надежд на публичное появление спортсмена. В 2013-м Шумахер получил достаточно сильную травму головы при катании на горных лыжах, после чего впал в кому. Длительное время он оставался прикованным к постели. Его родные не рассказывают детали относительно восстановления известного гонщика, поэтому сведений о состоянии на сегодня нет.
В фан-клубе Шумахера в Германии рассказали, что запланировано создание страницы с названием KeepFightingMichael, а поклонникам нужно пользоваться специальным хэштегом #KeepFighting для напоминания о том, что известный спортсмен остаётся живым.
«Крупные свершения берут начало в маленьких шагах. Вместе мы становимся значительно сильнее. Таким образом, соединённые силы KeepFighting дают возможность вдохновить иных людей», - сообщила Коринна Шумахер.
Райнер Ферлинг, руководитель фан-клуба гонщика, сообщил о сохранении надежд на публичное появление спортсмена. В 2013-м Шумахер получил достаточно сильную травму головы при катании на горных лыжах, после чего впал в кому. Длительное время он оставался прикованным к постели. Его родные не рассказывают детали относительно восстановления известного гонщика, поэтому сведений о состоянии на сегодня нет.