Супруга Михаэля Шумахера обратилась к болельщикам перед годовщиной аварии

В фан-клубе Шумахера в Германии рассказали, что запланировано создание страницы с названием KeepFightingMichael, а поклонникам нужно пользоваться специальным хэштегом #KeepFighting для напоминания о том, что известный спортсмен остаётся живым., - сообщила Коринна Шумахер.Райнер Ферлинг, руководитель фан-клуба гонщика, сообщил о сохранении надежд на публичное появление спортсмена. В 2013-м Шумахер получил достаточно сильную травму головы при катании на горных лыжах, после чего впал в кому. Длительное время он оставался прикованным к постели. Его родные не рассказывают детали относительно восстановления известного гонщика, поэтому сведений о состоянии на сегодня нет.