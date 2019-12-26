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Врач Джамал Шаабан предостерег от угрожающих здоровью сердца продуктов

Медик предостерег от употребления продуктов, которые несут угрозу здоровью сердца. Джамал Шаабан отметил, что в первую очередь людям стоит задуматься об ограничении в своём рационе блюд, содержащих сахар.

В соответствии со словами врача, лица, которые сталкиваются с проблемами здоровья сосудистой системы, должны избегать сладкого, солёного, излишне жирных блюд, прошедших обработку мясных изделий. Это в особенности касается жирного мяса и бекона. Шаабан отметил, что к негативным для сердца блюдам относит пиццу, приготовленный белый рис, пшеничный хлеб и разного рода макаронные изделия. Джамал Шаабан предупреждает о существовании сильной опасности в вопросе употребления в пищу масла, мороженого, чипсов и картошки фри. В целях обеспечения защиты сердца и мозга он советует отказаться от приёма алкогольных напитков.

По причине скорого наступления зимних праздников эксперты советуют более тщательно следить за состоянием собственного здоровья. Люди с остеоартритом или гипертонией должны уделить внимание ограничению уровня потребления соли. Отдельно врачи рекомендуют проводить 30-минутные прогулки, более часто устраивать отдых, при совершении перекусов придерживаться здорового питания. Примером хорошей закуски врачи считают сухофрукты. При этом важно сохранять положительный настрой и бороться с рисками стресса, поскольку тот истощает физическое состояние организма и подавляет психику.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:59

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