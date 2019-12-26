Новые кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4 начали поступать дилерам
В ноябре этого года на автосалоне в китайском Гуанчжоу японская компания Toyota официально представила новый внедорожник Wildlander. Теперь же сообщается, что новинка, созданная на базе легендарного RAV4, начала поступать дилерам марки.
Вообще, официальный старт продаж автомобиля запланирован только на апрель следующего года, но уже сейчас тестовая партия кроссоверов отправлена производителем своим официальным дилерам. Более того, в Сети опубликованы и первые живые фото Toyota Wildlander, которые были сделан на стоянке одного из дилерских центров марки. Стоит отметить, что новинка фактически стала перелицованной версией пятого поколения RAV4. Впрочем, от «донора» модель отличается другими бамперами, оригинальной решеткой радиатора и видоизмененной оптикой.
Что касается моторной гаммы, то в этом смысле Toyota Wildlander оригинальным не стал – автомобиль представлен с теми же силовыми установками, что и его старший сородич. Так, в базовой версии кроссовер оснащается 2,0-литровым 171-сильным атмосферным двигателем, кроме того, в продажу поступит и гибридная версия модели с 2,5-литровым ДВС и электромотором, что позволило выжать 222 лошадиные силы суммарной мощности. В качестве трансмиссии в обеих версиях установлен вариатор.
Вообще, официальный старт продаж автомобиля запланирован только на апрель следующего года, но уже сейчас тестовая партия кроссоверов отправлена производителем своим официальным дилерам. Более того, в Сети опубликованы и первые живые фото Toyota Wildlander, которые были сделан на стоянке одного из дилерских центров марки. Стоит отметить, что новинка фактически стала перелицованной версией пятого поколения RAV4. Впрочем, от «донора» модель отличается другими бамперами, оригинальной решеткой радиатора и видоизмененной оптикой.
Что касается моторной гаммы, то в этом смысле Toyota Wildlander оригинальным не стал – автомобиль представлен с теми же силовыми установками, что и его старший сородич. Так, в базовой версии кроссовер оснащается 2,0-литровым 171-сильным атмосферным двигателем, кроме того, в продажу поступит и гибридная версия модели с 2,5-литровым ДВС и электромотором, что позволило выжать 222 лошадиные силы суммарной мощности. В качестве трансмиссии в обеих версиях установлен вариатор.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:51