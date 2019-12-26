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Стоимость мобильного интернета в России снизилась вдвое

На протяжении 2019 года отмечалось падение стоимости мобильного интернета из-за пересмотра архивных тарифов. Теперь эксперты сообщают, что цена на услуги провайдеров снизилась вдвое.

Специалисты из информационно-аналитического издания Content Review смогли подсчитать, что на отечественном рынке наблюдается снижение стоимости мобильного интернета. Это подтверждается 48%-м падением в цене 1 Гб трафика, что составляет около 37,3 рублей. Среди числа государств со сравнительно дешевыми услугами провайдеров Россия с июня по декабрь сместилась с четвертого на шестое место. Стоит отметить, что РФ все еще удерживает лидерство в плане самых бюджетных безлимитных пакетов со средней ценой в 602,5 рублей.

Подобные изменения в прайс-листе были связаны с пересмотром архивных тарифов, в которых также увеличили долю трафика. Поэтому, растущая тенденция к переходу пользователей на безлимитные предложения и договоры с большим объемом данных является неудивительной. Кроме прочего, отечественные операторы предупредили клиентов о планах повышения абонентских плат с 16 января 2020 года на 17-18%. Причиной будущей корректировки эксперты называют затраты на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию закона о «суверенном российском интернете».

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:35

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