Стоимость мобильного интернета в России снизилась вдвое





Специалисты из информационно-аналитического издания Content Review смогли подсчитать, что на отечественном рынке наблюдается снижение стоимости мобильного интернета. Это подтверждается 48%-м падением в цене 1 Гб трафика, что составляет около 37,3 рублей. Среди числа государств со сравнительно дешевыми услугами провайдеров Россия с июня по декабрь сместилась с четвертого на шестое место. Стоит отметить, что РФ все еще удерживает лидерство в плане самых бюджетных безлимитных пакетов со средней ценой в 602,5 рублей.Подобные изменения в прайс-листе были связаны с пересмотром архивных тарифов, в которых также увеличили долю трафика. Поэтому, растущая тенденция к переходу пользователей на безлимитные предложения и договоры с большим объемом данных является неудивительной. Кроме прочего, отечественные операторы предупредили клиентов о планах повышения абонентских плат с 16 января 2020 года на 17-18%. Причиной будущей корректировки эксперты называют затраты на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию закона о «суверенном российском интернете».