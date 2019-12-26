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В честь Рождества Аркадий Укупник сделал совместный снимок с дочерью Софией

Российский певец Аркадий Укупник опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместную рождественскую фотографию с дочерью Софией. Многие подписчики музыканта отметили, что ребенок является копией своего отца.
В честь Рождества Аркадий Укупник сделал совместный снимок с дочерью Софией

Так, от автора легендарной композиции «Я на тебе никогда не женюсь» Софии достался разрез глаз, размер носа и даже ухмылкой она напоминает Аркадия Укупника. Родилась София в 2011 году в третьем браке музыканта и руководителя одной из туристических фирм Натальи Укупник.

Впервые Аркадий Укупник женился в конце 70-х годов на Лидии Лельчук, которая родила ему сына Григория Лельчука. Сейчас он вместе с мамой живет в Германии. Второй раз певец женился на своей соседке Марине Никитиной. В 1987 году у них родилась дочь Юнна Никитина, на сегодняшний день она работает на радио «Свобода».

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:43

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