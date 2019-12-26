Эксперт из из МосГИК назвала срок хранения новогодних салатов





При этом салаты по типу «Оливье» желательно готовить с использованием свежих огурцов, но добавлять только перед самим употреблением ради увеличения срока хранения. Валентина Семенова подчеркнула, что совершенно все салаты являются продуктами из категории скоропортящихся. Когда горячие блюда проходят термообработку, почти все микроорганизмы погибают, однако для салатов ситуация складывается иначе ввиду отсутствия процесса нагрева до температуры разложения белков. Ввиду этого, срок годности для них ограничивается несколькими часами.Семенова добавила, что добавлять в салаты соусы разного вида нужно исключительно перед подачей на стол. Вдобавок, эксперт рекомендовала отнестись особым образом к салатам с укладыванием приправленных соусом ингредиентов послойно. В частности, «Мимоза», «Сельдь под шубой» и прочие салаты такого типа имеют срок годности примерно на 6 часов меньше в сравнении с блюдами без соусов. Фактически, даже 24 часа они храниться не могут.Елена Павлова, эксперт инспекции по вопросам качества питания, отметила высокую длительность хранения салатов из маринованных, солёных либо квашенных овощей. Для них он увеличивается в полтора раза. При этом даже в этом случае речь идёт всего о 36 часах. Салаты из жареных, варёных либо тушёных овощей могут сохраниться не дольше суток., - отметила Павлова.Эксперты подчеркивают, что добавление в свежий салат яиц и консервов с последующей заправкой соусом приводит к падению срока годности до планки в 6 часов. Блюда, в составе которых имеется рыба либо морепродукты, должны быть употреблены в течение 12 ч после изготовления.