«Спрашивали, а вдруг он не выживет»: Светлана Дружинина вспомнила о клинической смерти Михаила Боярского





По словам Дружининой, она считает коллегу рожденным дважды. Все дело в автомобильной катастрофе, в которую Боярский попал в далеком 1979 году. В то время они вместе снимались в «Сватовстве гусара». Угодив в лобовое ДТП, артист сильно повредил позвоночник, впал в состояние комы и даже пережил клиническую смерть. Все вокруг говорили Дружининой взять другого актера, однако она продолжала ждать. «Они спрашивали, а вдруг он не выживет. На это я отвечала, что в таком случае сниму фильм про гибель моего друга», - приводит ее слова «Комсомолка».Впрочем, после того, как артист вернулся в сознание и встал на ноги, он все же сумел продолжить съемки с привычной для него отдачей и самоотверженностью. Об этом случае и вере Дружининой в него актер не забыл, а потому, когда режиссер предложила ему снять в продолжении фильма о гардемаринах, просто не смог отказать.