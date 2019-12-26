ВЦИОМ: Самыми популярными спортсменами 2019 года стали Алина Загитова и Хабиб Нурмагомедов
Аналитики ВЦИОМ провели очередное исследование, пытаясь узнать у россиян, каких отечественных спортсменов они считают лучшими в уходящем 2019 гожу. В итоге самыми популярными в стране спортсменами оказались фигуристка Алина Загитова и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов.
К слову, тройку лидеров в проведенном социологами опросе замкнул нападающий питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба. В ТОП-5 лучших спортсменов года по версии россиян попали также знаменитые бойцы – братья Федор и Александр Емельяненко. Замыкает этот список еще одна представительница дисциплины Загитовой Евгения Медведева.
Как сообщает издание «ПолитЭксперт», данное исследование социологи проводили методом телефонного опроса в период ноябрь-декабрь текущего года. Всего в данном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. По данным ВЦИОМ, максимальная погрешность опроса не превышает 2,5%.
К слову, тройку лидеров в проведенном социологами опросе замкнул нападающий питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба. В ТОП-5 лучших спортсменов года по версии россиян попали также знаменитые бойцы – братья Федор и Александр Емельяненко. Замыкает этот список еще одна представительница дисциплины Загитовой Евгения Медведева.
Как сообщает издание «ПолитЭксперт», данное исследование социологи проводили методом телефонного опроса в период ноябрь-декабрь текущего года. Всего в данном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. По данным ВЦИОМ, максимальная погрешность опроса не превышает 2,5%.