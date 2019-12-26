Дмитрий Хрусталев опроверг слухи о свадьбе с Марией Гончарук

В июле 2019-го ряд изданий сообщили о якобы состоявшемся бракосочетании одного из ведущих программы «Вечерний Ургант» и певицы Марии Гончарук, известной по участию в группе «Фабрика». Сообщалось, что артист уже встретился с родителями своей возлюбленной. Дополнительно передавались сообщения о свадебном путешествии. Поводом для распространения подобных слухов стало обнаружение на безымянных пальцах Хрусталёва и Гончарук колец. При этом, более вероятной версией является их отношение к процессу обручения.Недавно Хрусталёв в эфире программы «Вечерний Ургант» сообщил, что лишь сейчас встретился с родителями собственной «девушки». Эти слова многие трактовали, как отсутствие у возлюбленных статуса супругов. При этом 25 декабря артист окончательно опроверг слухи о свадьбе, причем в довольно шуточной манере. В студию проекта «Вечерний Ургант» пришли артисты ленты «Союз спасения». Ведущий представил их, добавив в конце, что Дмитрий Хрусталев выступает в качестве «говорящего пушечного ядра». Сам артист в это время добавил, что «ядро холостое», кто бы ни говорил иначе. Таким образом Дмитрий Хрусталёв подчеркнул отсутствие брака с Гончарук. Их отношения с певицей продолжаются на протяжении 2-х лет.