В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»





Такие данные приводятся в публикации издания «Красная звезда» со ссылкой на главу войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова. «В декабре 2019 года были успешно проведены тесты образцов вооружений, которые разрабатывались в рамках программы ОКР «Гибка-С», - приводит издание слова генерала. Кроме того, как отметил Леонов, первые опытные образцы разведывательных машин и машин управления комвзвода, а также машин отделения стрелков зенитчиков с размещением на них установок для ПЗРК во время проводимых тестов успешно подтвердили заявленные ТТХ.Немногим ранее пресс-служба ВПК сообщила, что в России завершены испытания передового комплекса ПВО, подтверждением этой информации и стало сообщение оборонного ведомства.