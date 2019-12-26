АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Праздник приближается: Лучшие подарки на Новый 2020…
EUR 68.41 USD 61.72
Курс валют на 26.12.2019

В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Российское Министерство обороны официально подтверждает успешное завершение государственных испытаний новейшего комплекса ПВО для сухопутных войск серии «Гибка-С». Тестирование данного вооружения проводилось на шасси отечественных бронированных автомобилей «Тигр».
В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Такие данные приводятся в публикации издания «Красная звезда» со ссылкой на главу войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова. «В декабре 2019 года были успешно проведены тесты образцов вооружений, которые разрабатывались в рамках программы ОКР «Гибка-С», - приводит издание слова генерала. Кроме того, как отметил Леонов, первые опытные образцы разведывательных машин и машин управления комвзвода, а также машин отделения стрелков зенитчиков с размещением на них установок для ПЗРК во время проводимых тестов успешно подтвердили заявленные ТТХ.

Немногим ранее пресс-служба ВПК сообщила, что в России завершены испытания передового комплекса ПВО, подтверждением этой информации и стало сообщение оборонного ведомства.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Математики подсчитали, сколько игрушек должно быть на новогодней…
Ксения Собчак, Ксения Бородина и еще 8 актрис, которые с годами…
Супруга Михаэля Шумахера обратилась к болельщикам перед годовщиной…
Экспертный клуб России начнет работать в режиме…
Врач Джамал Шаабан предостерег от угрожающих здоровью сердца…
Новые кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4 начали поступать…
В честь Рождества Аркадий Укупник сделал совместный снимок с дочерью…
Стоимость мобильного интернета в России снизилась…
Эксперт из из МосГИК назвала срок хранения новогодних…
«Спрашивали, а вдруг он не выживет»: Светлана Дружинина вспомнила о клинической смерти Михаила…
ВЦИОМ: Самыми популярными спортсменами 2019 года стали Алина Загитова и Хабиб…
В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО…
Профессор Брайан Кокс: Червоточина позволит совершать путешествия во…
Дмитрий Хрусталев опроверг слухи о свадьбе с Марией…
Система помощи водителей отвлекает внимание от ситуации на…
Михаил Боярский отмечает 70-летний…
Доминик Шульте из BatterieIngenieure назвал ошибки при зарядке…
Ученые выяснили, что «загадочные гоминиды» были…
«Живу по-царски»: Наташа Королева показала свои апартаменты в…
Ученые нашли простой способ определять готовность…
Intel представит революционную систему охлаждения…
Концерт Аллы Пугачевой бесплатно покажут…
Андрея Малахова признали самым узнаваемым ведущим в…
Дочь Синди Кроуфорд Гербер удивила откровенной фотографией в нижнем…
В Великобритании начнутся продажи спортивного фургона Peugeot…
Дженнифер Лопес продемонстрировала красивую фигуру в…
Названы лучшие продукты для защиты от воспалений…
Оксана Воеводина снова надела свадебное платье после развода с королем…
Xiaomi представила «умный» холодильник с 21-дюймовым…
Элизабет Херли в полуобнаженном виде похвасталась подготовкой к встрече…
Приложение Speedtest научилось обходить блокировки…
«Роль снегурочки не из легких»: Стефания Маликова рассказала о подарке, который попросил ее маленький брат на Новый…
Ученые из США и Японии создали искусственный мозг из…
Агния Кузнецова опубликовала фото с новорожденным…
Единственная дочь Евгения Петросяна встала на сторону Елены Степаненко в разделе имущества…
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт завершили бракоразводный…
Учёные: Снизить риск инсульта помогает овсяная…
«Могу съесть хлеб и торт»: Мария Погребняк поделилась секретами своей…
В Аризоне кондитеры создали сладкий Jeep…
Дженнифер Энистон и Брэд Питт наладили отношения после…
Просмотреть все новости