В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
Российское Министерство обороны официально подтверждает успешное завершение государственных испытаний новейшего комплекса ПВО для сухопутных войск серии «Гибка-С». Тестирование данного вооружения проводилось на шасси отечественных бронированных автомобилей «Тигр».
Такие данные приводятся в публикации издания «Красная звезда» со ссылкой на главу войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова. «В декабре 2019 года были успешно проведены тесты образцов вооружений, которые разрабатывались в рамках программы ОКР «Гибка-С», - приводит издание слова генерала. Кроме того, как отметил Леонов, первые опытные образцы разведывательных машин и машин управления комвзвода, а также машин отделения стрелков зенитчиков с размещением на них установок для ПЗРК во время проводимых тестов успешно подтвердили заявленные ТТХ.
Немногим ранее пресс-служба ВПК сообщила, что в России завершены испытания передового комплекса ПВО, подтверждением этой информации и стало сообщение оборонного ведомства.
Такие данные приводятся в публикации издания «Красная звезда» со ссылкой на главу войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова. «В декабре 2019 года были успешно проведены тесты образцов вооружений, которые разрабатывались в рамках программы ОКР «Гибка-С», - приводит издание слова генерала. Кроме того, как отметил Леонов, первые опытные образцы разведывательных машин и машин управления комвзвода, а также машин отделения стрелков зенитчиков с размещением на них установок для ПЗРК во время проводимых тестов успешно подтвердили заявленные ТТХ.
Немногим ранее пресс-служба ВПК сообщила, что в России завершены испытания передового комплекса ПВО, подтверждением этой информации и стало сообщение оборонного ведомства.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:56