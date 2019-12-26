Профессор Брайан Кокс: Червоточина позволит совершать путешествия во времени
Профессор Брайан Кокс допустил возможность путешествия во времени. Для этого необходимо создать червоточину, которая не только позволит перемещаться во временном пространстве, но и переносить любое тело сквозь Землю, например, из Австралии в Лос-Анджелес.
Брайан Кокс отметил, что червоточины могут существовать в рамках теории общей относительности Эйнштейна, поскольку они ей не противоречат в плане физических параметров. Однако существование таких объектов пока не подтверждено, поэтому они считаются гипотетическими.
Червоточина является своеобразным туннелем, соединяющим две точки в пространстве, которые могут находиться на существенном расстоянии друг от друга. По словам Брайана Кокса, геометрия очень податлива, поэтому в ней могут происходить события, которые невозможно встретить в обычной природе.
Брайан Кокс отметил, что червоточины могут существовать в рамках теории общей относительности Эйнштейна, поскольку они ей не противоречат в плане физических параметров. Однако существование таких объектов пока не подтверждено, поэтому они считаются гипотетическими.
Червоточина является своеобразным туннелем, соединяющим две точки в пространстве, которые могут находиться на существенном расстоянии друг от друга. По словам Брайана Кокса, геометрия очень податлива, поэтому в ней могут происходить события, которые невозможно встретить в обычной природе.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:48