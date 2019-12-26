Профессор Брайан Кокс: Червоточина позволит совершать путешествия во времени





Брайан Кокс отметил, что червоточины могут существовать в рамках теории общей относительности Эйнштейна, поскольку они ей не противоречат в плане физических параметров. Однако существование таких объектов пока не подтверждено, поэтому они считаются гипотетическими.Червоточина является своеобразным туннелем, соединяющим две точки в пространстве, которые могут находиться на существенном расстоянии друг от друга. По словам Брайана Кокса, геометрия очень податлива, поэтому в ней могут происходить события, которые невозможно встретить в обычной природе.