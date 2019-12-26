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Система помощи водителей отвлекает внимание от ситуации на дороге

Система оказания помощи водителям призвана помочь в процессе контроля транспортного средства, однако в действительности нередко отвлекает внимание от ситуации, которая складывается на дороге. Речь касается людей с достаточно длительным стажем вождения авто, оснащенных специальным режимом.
Система помощи водителей отвлекает внимание от ситуации на дороге

Сотрудники Автомобильной ассоциации США провели исследование для выявления особенностей поведения 150 человек во время вождения. В рамках проведения эксперимента удалось установить, что опытные водители куда чаще позволяют себе отвлекаться от ситуации на линии дорожного движения. Максимальный автономный режим для транспорта пока пребывает на этапе тестирования, но уже сегодня многие особенности такого функционала интегрированы в серийные продукты для повседневного использования. К примеру, система «ADAS» имеет в своём составе круиз-контроль, активация которого позволяет отреагировать на изменение дистанции с другими транспортными средствами. Она выдерживает расстояние до другого авто и удерживает подконтрольную модель на полосе движения.

Подобная система должна обеспечивать дополнительный контроль процесса вождения, а также повышать общую безопасность на дорогах. С иной стороны, такие умные системы провоцируют появление у водителей привыкания к их наличию. Как результат, существенно снижается уровень концентрации внимания человека за рулём.

Специалисты из США попытались проверить степень воздействия систем помощи на внимание водителей. В соответствии с распространёнными данными, информацию в целях последующего анализа помогли собрать специалисты «Virginia Connected Corridors», а также сотрудники компании «Mixed Function Automation». Среди 150 водителей порядка 30 владели автомобилями, на которые установлена «ADAS», достаточно продолжительное время. При этом 120 добровольцев использовали вспомогательную систему всего 4 недели.

Специальные сенсоры и камеры позволили выявить состояние участников исследования. Размещенные в салоне датчики зарегистрировали случаи отвлечения у опытных водителей с частотой на 80% выше, чем у водителей авто на полностью ручном управлении. Автомобилисты с меньшим опытом вождения настолько высокие показатели отвлечения не показывали. Привыкание к автопилоту вынудило часть разработчиков пропустить 3-ю ступень автономности, начав тестирование сразу 4-го и 5-го уровней.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:32

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