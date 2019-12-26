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Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей

В этот четверг, 26 декабря, известному российскому актеру Михаилу Боярскому исполняется 70 лет. Отечественному зрителю артист хорошо знаком не только по ярким ролям в популярных фильмах, но и по нескольких весьма популярным песням. О том, каким юбиляр является в обыденной жизни, недавно рассказали его дети.
Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей

К примеру, как утверждает 39-летний сын артиста Сергей Боярский, не стоит полагать, что главный мушкетер страны всегда находится в роли. Когда народный артист возвращается домой, он становится самым простым человеком, с той лишь разницей, что у него за плечами огромный опыт. «Папа в свободное время любит ездить на дачу, вести хозяйство, смотреть фильмы. Ходит в магазины, занимается починкой чего-либо. Косит траву на даче, рыбалку любит, стрижет на даче кусты и жарит мясо на мангале», - рассказывает наследник Михаила Сергеевича.

При этом, как отметил Сергей Боярский, актер никогда не поет в компаниях свои знаменитые песни из кино и вообще старается дома о работе не разговаривать. При этом Елизавета Боярская утверждает, что отец все-таки трудоголик. «Он всегда таким был, остается таким и сейчас», - приводит ее слова «Комсомолка».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:24

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