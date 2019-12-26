Михаил Боярский отмечает 70-летний юбилей





К примеру, как утверждает 39-летний сын артиста Сергей Боярский, не стоит полагать, что главный мушкетер страны всегда находится в роли. Когда народный артист возвращается домой, он становится самым простым человеком, с той лишь разницей, что у него за плечами огромный опыт. «Папа в свободное время любит ездить на дачу, вести хозяйство, смотреть фильмы. Ходит в магазины, занимается починкой чего-либо. Косит траву на даче, рыбалку любит, стрижет на даче кусты и жарит мясо на мангале», - рассказывает наследник Михаила Сергеевича.При этом, как отметил Сергей Боярский, актер никогда не поет в компаниях свои знаменитые песни из кино и вообще старается дома о работе не разговаривать. При этом Елизавета Боярская утверждает, что отец все-таки трудоголик. «Он всегда таким был, остается таким и сейчас», - приводит ее слова «Комсомолка».