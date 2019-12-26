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Доминик Шульте из BatterieIngenieure назвал ошибки при зарядке смартфона

Доминик Шульте, глава дирекции фирмы BatterieIngenieure из Германии во время общения с журналистами сообщил о ключевых ошибках пользователей в вопросе зарядки своих мобильных устройств. Самой распространённой проблемой названо подключение смартфона к источнику питания на всю ночь.
Доминик Шульте из BatterieIngenieure назвал ошибки при зарядке смартфона

Не всегда устройство отключает питание автоматически после достижения максимального наполнения ёмкости аккумулятора. Если напряжение остаётся даже после восполнения заряда батареи, это негативно отражается на состоянии модуля. Такие действия сокращают срок службы аккумулятора.

Шульте отметил, что ресурс батареи у смартфонов, планшетов и других мобильных устройств гораздо медленнее растрачивается при работе с аккумулятором, заряженным примерно на 30-50% от своего максимального значения. В то же время специалист дал рекомендацию заряжать гаджеты по утрам, пока есть полный контроль над процессом.

Эксперты сообщают, что все литий-ионные аккумуляторы тем либо иным образом подвержены процессу «старения» вследствие корректировки их химического состава. По этой причине многие модули питания имеют достаточно ограниченный период использования. Специалисты уверяют, что бережное отношение к аккумулятору даст возможность избежать каких-либо существенных негативных эффектов при эксплуатации в течение двух лет либо дольше. Дмитрий Рябинин, возглавляющий портал Mail.ru Hi-Tech, во время общения с журналистами сообщил, что зарядка аккумулятора смартфона до показателя в 100% является вредной, как и максимальная разрядка, поскольку приводит к сокращению периода эффективного использования батареи.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:16

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