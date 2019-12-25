Ученые из США и Японии создали искусственный мозг из нанопроволоки
Создан электронный чип на основе нейроморфной сети из серебряных нанотрубок, который при прохождении по ней тока действует подобно нейронной сети головного мозга. Над этим проектом трудились ученые из США и Японии.
Эксперты разработали нейроморфную сеть, которая действует как мозг. Собой она представляет структуру серебряных нанопроволок, покрытых полимером. Собранные нанопроволоки на кремниевой пластинке образовали высокоорганизованные элементы, напоминавшие неокортекс - часть мозга, отвечающая за важнейшие задачи вроде понимания и познания.
Задействовав наносеть, ученые воспроизвели электрические действия, схожие со связанными с опциями серого вещества, именуемыми у специалистов как функциями высшего порядка, и отвечающими за бодрость, запоминание, сон и прочие. В тех случаях, когда ток проходил сквозь сеть, в течение крайне малого времени связь между нанопроволоками сохранялась, что напоминало процедуру обучения. В иных случаях связь обрывалась, как только прекращался заряд. Эксперты, комментируя итоги своей работы, указали на постоянное развитие разработанного ими устройства: оно научилось придумывать всевозможные модели поведения, и те не повторяются. Тем самым, разработка подобна с человеческим мозгом.
Эксперты разработали нейроморфную сеть, которая действует как мозг. Собой она представляет структуру серебряных нанопроволок, покрытых полимером. Собранные нанопроволоки на кремниевой пластинке образовали высокоорганизованные элементы, напоминавшие неокортекс - часть мозга, отвечающая за важнейшие задачи вроде понимания и познания.
Задействовав наносеть, ученые воспроизвели электрические действия, схожие со связанными с опциями серого вещества, именуемыми у специалистов как функциями высшего порядка, и отвечающими за бодрость, запоминание, сон и прочие. В тех случаях, когда ток проходил сквозь сеть, в течение крайне малого времени связь между нанопроволоками сохранялась, что напоминало процедуру обучения. В иных случаях связь обрывалась, как только прекращался заряд. Эксперты, комментируя итоги своей работы, указали на постоянное развитие разработанного ими устройства: оно научилось придумывать всевозможные модели поведения, и те не повторяются. Тем самым, разработка подобна с человеческим мозгом.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:10