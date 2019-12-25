Агния Кузнецова опубликовала фото с новорожденным сыном
Агния Кузнецова разместила на странице своего Instagram-аккаунта снимок с новорожденным ребёнком. Новое фото показывает только ноги сына актрисы.
Знаменитость известна российскому зрителю по участию в картине «Тест на беременность», о чем многие вспомнили ввиду пополнения семейства артистки. Кузнецова рассказала поклонникам о радостной новости становления матерью. Актриса отметила, что очень рада примерить на себя такую приятную роль. Сейчас она направляет все силы на заботу о ребёнке.
«О чём дальше волноваться, к чему беспокойство? Лицо на экране не позволяет получить особый пропуск в вечность. Однако мне удалось выиграть бессмертие», — сообщила знаменитость, описав таким образом важность продолжения рода.
Подписчики восхитились публикацией, а особенно прикреплённому фото. Перед камерой Кузнецова целует ноги младенца. Многие отметили пост значком «Мне нравится», а также выразили восхищение таким проявлением материнской любви. Часть комментаторов поделилась своими советами по воспитанию малыша, а другие ограничились выражением восторга.
Знаменитость известна российскому зрителю по участию в картине «Тест на беременность», о чем многие вспомнили ввиду пополнения семейства артистки. Кузнецова рассказала поклонникам о радостной новости становления матерью. Актриса отметила, что очень рада примерить на себя такую приятную роль. Сейчас она направляет все силы на заботу о ребёнке.
«О чём дальше волноваться, к чему беспокойство? Лицо на экране не позволяет получить особый пропуск в вечность. Однако мне удалось выиграть бессмертие», — сообщила знаменитость, описав таким образом важность продолжения рода.
Подписчики восхитились публикацией, а особенно прикреплённому фото. Перед камерой Кузнецова целует ноги младенца. Многие отметили пост значком «Мне нравится», а также выразили восхищение таким проявлением материнской любви. Часть комментаторов поделилась своими советами по воспитанию малыша, а другие ограничились выражением восторга.