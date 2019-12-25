"Ей неинтересна светская жизнь": Ксения Собчак высказалась по поводу "исчезновения" Алины Кабаевой





Вместе с экспертами и коллегами Ксения Собчак обсудила, кого из богатых и знаменитых можно относить к светскому обществу, а кого нет. При этом гости и теледива пришли к выводу, что светское общество – это симбиоз богатых, влиятельных и богемных людей. В качестве примера Собчак поспешила отметить ведущую "России 1" Наилю Аскер-заде. Гости отметили, что ежегодно коллега Собчак появляется на Пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, а потому может считаться частью светской Москвы.Вспомнила Ксения Собчак и выдающуюся гимнастку Алину Кабаеву, спросив, как обстоят дела с ней, ведь спортсменка ведет закрытый образ жизни, при этом она очень давно занимается благотворительностью и хорошо обеспечена, богата. Гости пришли к выводу, что общественной деятельнице вся эта светская "тусовка" попросту неинтересна, вот она и "исчезла".