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Единственная дочь Евгения Петросяна встала на сторону Елены Степаненко в разделе имущества пары

Мэтр отечественного эстрадного юмора Евгений Петросян прожил в браке со своей супругой – коллегой по сцене Еленой Степаненко, - долгих 32 года. Но в минувшем году супруги развелись и делят имущество. Теперь же стало известно, что единственная дочь юмориста Викторина встала на сторону мачехи, которая хочет получить большую часть имущества, оцениваемого в 1,5 миллиарда рублей.
Единственная дочь Евгения Петросяна встала на сторону Елены Степаненко в разделе имущества пары

В этом месяце дочь звездной пары прилетела из США, где проживает большую часть времени, в Россию и сразу же поселилась у Елены Степаненко. Более того, дочь Петросяна фактически проигнорировала знаменитого отца. «Женя сказал мне, что Викторина прилетела в Москву, но на связь с ним не выходит», - поделился подробностями приятель Евгения Вагановича Георгий Терехов в эфире популярного ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. По словам Терехова, Петросяну не известно, чем его дочь Викторина занимается с Еленой Степаненко, однако кто-то сообщил артисту, что женщины замыслили что-то против него. По утверждению мужчины, Викторина давно сблизилась со Степаненко и даже называла ее мамой. А вот о причинах, по которым она вдруг отказалась общаться с отцом, ему не известно.

Многие знакомые Петросяна при этом уверены, что дочь артиста просто не хочет, чтобы семейное имущество досталось новой пассии ее знаменитого отца Татьяне Брухуновой, поэтому она могла объединить усилия с мачехой. О довольно непростых отношениях между Петросяном и его единственной наследницей рассказывает и звездный адвокат Сергей Жорин. «Викторина очень негативно воспринимает раздел имущества. Возможно, она уже видит себя наследницей. По какой-то причине она встала на сторону Степаненко и очень воинственно настроена в отношении отца», - подчеркнул правозащитник.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:59

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