Единственная дочь Евгения Петросяна встала на сторону Елены Степаненко в разделе имущества пары





В этом месяце дочь звездной пары прилетела из США, где проживает большую часть времени, в Россию и сразу же поселилась у Елены Степаненко. Более того, дочь Петросяна фактически проигнорировала знаменитого отца. «Женя сказал мне, что Викторина прилетела в Москву, но на связь с ним не выходит», - поделился подробностями приятель Евгения Вагановича Георгий Терехов в эфире популярного ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. По словам Терехова, Петросяну не известно, чем его дочь Викторина занимается с Еленой Степаненко, однако кто-то сообщил артисту, что женщины замыслили что-то против него. По утверждению мужчины, Викторина давно сблизилась со Степаненко и даже называла ее мамой. А вот о причинах, по которым она вдруг отказалась общаться с отцом, ему не известно.Многие знакомые Петросяна при этом уверены, что дочь артиста просто не хочет, чтобы семейное имущество досталось новой пассии ее знаменитого отца Татьяне Брухуновой, поэтому она могла объединить усилия с мачехой. О довольно непростых отношениях между Петросяном и его единственной наследницей рассказывает и звездный адвокат Сергей Жорин. «Викторина очень негативно воспринимает раздел имущества. Возможно, она уже видит себя наследницей. По какой-то причине она встала на сторону Степаненко и очень воинственно настроена в отношении отца», - подчеркнул правозащитник.