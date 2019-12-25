Учёные: Снизить риск инсульта помогает овсяная мука





Многие люди привыкли использовать на завтрак яйца и белый хлеб. Однако учёные рекомендуют отдавать предпочтение муке из овсянки, так как она снижает риск инсульта. Эксперты смогли проанализировать пищевые предпочтения 55 000 датчан, средний возраст которых 56 лет. Ранее у них не были замечены симптомы инсульта. Эксперимент заключался в том, что в рацион добровольцев ввели яйца, три порции белого хлеба, одну порцию йогурта и лишь 0,1 порции овсяной муки. Эксперимент длился в течении 13,4 лет. За данный период меньше 5% людей столкнулись с таким заболеванием как инсульт.Использовав данные исследования, специалисты произвели подсчет и выяснили, что если заменять яйца или белый хлеб на блюдо из овсянки хотя бы один раз в неделю, то возможно снижение риска инсульта на 4%. Однако стоит заметить, что отказываясь от йогурта в пользу овсяной муки уменьшения риска замечено не было. Эксперимент показал, что постоянное использование муки из овсянки на завтрак помогает в профилактике инсульта. Всё же, не стоит исключать, что на это могут влиять и иные факторы.