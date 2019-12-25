В Аризоне кондитеры создали сладкий Jeep Wrangler





Увидеть необычный транспорт можно в отеле сети Ritz-Carlton. Активно трудилась над ним команда кондитеров, которые потратили для достижения успешного результата 250 часов. После завершения работы Jeep Wrangler разместили в основном холле.Украсили машину 227 килограммов мармелада, 1000 пряников, шоколадом и конфетами. Кондитеры покрыли колеса помадкой, благодаря чему они стали напоминать огромные леденцы. Рядом с Wrangler установили сладкие статуэтки животных и кактусов.Мастера начинали с рамы, стекол, кузова и капота. Все стыки они заполнили глазурью белого цвета, все части пряников украшая конфетами. Попав внутрь, можно заметить, что сидения тоже оказались сладкими, как и прочие фрагменты автомобиля. Для подобной реставрации был задействован внедорожник, сконструированный в конце 80-х как замена модели CJ-7.