Татьяна Владимировна Григорьевская выступила против подарка Алене Савкиной от Ольги Рапунцель в виде машины





Не так давно Ольга Рапунцель снова вспомнила о своем обещании, отметив, что готова купить младшей сестре Алене Савкиной автомобиль, ведь она одержала победу в конкурсе "Человек года". Молодая мамочка, видимо, явно намерена сдержать свое обещание, однако мать девушек Татьяна Владимировна Григорьевская выступила категорически против.Причин участница проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" не назвала, но поклонники и без того знают, что их предостаточно. Алена Савкина и сейчас часто выходит за Периметр, чтобы развлечься, а с наличием авто ее и вовсе будет трудно удержать. К тому же, в прошлый раз, когда молодая мамочка села за руль машины своего экс-возлюбленного Романа Макеева, она ее разбила, а сама только чудом осталась жива.