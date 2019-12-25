В Чехии произошло ДТП из-за живого карпа





62-летняя женщина купила живого карпа с целью приготовления из него праздничного ужина. Чтобы рыба дольше оставалась живой, пенсионерка поместила ее в аквариум с водой, который она поставила на пассажирское сидение автомобиля, а сама села за руль. Во время езды карп резко подпрыгнул, и ему удалось выскочить из резервуара с водой. Через спинку водительского сидения он упал на колени пенсионерке. Женщина ужаснулась и утратила контроль над управлением, в результате чего автомобиль врезался в бетонный столб.Пострадавшая женщина была эвакуирована из машины. Ей оказали первую медицинскую помощь и доставили на вертолете в медучреждение. Угрозы для ее жизни нет.