В Чехии произошло ДТП из-за живого карпа
В городе Ческа-Липа, который находится на севере Чехии, случилось ДТП. Его причиной стал живой карп, которого решили приготовить для праздничного застолья, однако он внезапно выпрыгнул из аквариума на колени водителю.
62-летняя женщина купила живого карпа с целью приготовления из него праздничного ужина. Чтобы рыба дольше оставалась живой, пенсионерка поместила ее в аквариум с водой, который она поставила на пассажирское сидение автомобиля, а сама села за руль. Во время езды карп резко подпрыгнул, и ему удалось выскочить из резервуара с водой. Через спинку водительского сидения он упал на колени пенсионерке. Женщина ужаснулась и утратила контроль над управлением, в результате чего автомобиль врезался в бетонный столб.
Пострадавшая женщина была эвакуирована из машины. Ей оказали первую медицинскую помощь и доставили на вертолете в медучреждение. Угрозы для ее жизни нет.
62-летняя женщина купила живого карпа с целью приготовления из него праздничного ужина. Чтобы рыба дольше оставалась живой, пенсионерка поместила ее в аквариум с водой, который она поставила на пассажирское сидение автомобиля, а сама села за руль. Во время езды карп резко подпрыгнул, и ему удалось выскочить из резервуара с водой. Через спинку водительского сидения он упал на колени пенсионерке. Женщина ужаснулась и утратила контроль над управлением, в результате чего автомобиль врезался в бетонный столб.
Пострадавшая женщина была эвакуирована из машины. Ей оказали первую медицинскую помощь и доставили на вертолете в медучреждение. Угрозы для ее жизни нет.
В мире
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:24