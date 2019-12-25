Майли Сайрус и Лиам Хемсворт завершили бракоразводный процесс





Многие ожидали, что развод будет длиться достаточно долго и сопровождаться скандалами, однако в действительности он оказался весьма мирным. Сам брак Сайрус и Хемсворта длился всего 7 месяцев, после чего они довольно громко расстались. По данным зарубежных источников, знаменитости достигли соглашения по всем пунктам требований о разводе. В настоящее время документ о расторжении брачных уз ожидает лишь подписи в судебном органе. Единственным предметом обсуждения сторон оказались их общие питомцы. Как выяснилось, слабость к животным питает и Сайрус, и Хемсворт.В итоге было решено, что питомцы пары станут проживать у певицы. Их количество весьма велико. Речь идет о 9 собаках, 4 кошках, 4 лошадях, а также 1 декоративной свинке. Более значительных споров у Майли Сайрус и Лиама Хемсворта не появилось. В отношении раздела имущества ситуация завершилась достаточно быстро. Как сообщает зарубежный источник, супруги заранее подписали брачный контракт.