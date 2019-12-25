«Могу съесть хлеб и торт»: Мария Погребняк поделилась секретами своей диеты
Супруга известного российского футболиста Павла Погребняка Мария опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram занимательный пост. В этой публикации она поделилась с подписчиками секретом своего рациона питания во время отдыха.
Сейчас семейство Погребняков отдыхает на Мальдивах, откуда супруга футболиста делится фотографиями с поклонниками. А недавно она решила рассказать подписчикам о том, из чего состоит ее рацион на завтрак, обед и ужин. Так, по словам Марии Погребняк, утром она предпочитает натуральный йогурт, фрукты и зеленый чай, однако изредка меняет этот рацион на свежевыжатый сок с блюдами из яиц. А секрет обеда и ужина супруги спортсмена заключается в том, что примерно за 20 минут до приема пищи она выпивает пару стаканов воды. Более того, пить воду в следующий раз Мария разрешает себе не раньше, чем через 30 минут после трапезы. В обед жена Павла Погребняка предпочитает овощные супы, рыбу с морепродуктами, овощные салаты или курицу. Сладости она заменяет фруктами и сухофруктами и мучные изделия диетическими хлебцами.
Впрочем, как оказалось, при столь стройной фигуре Мария Погребняк иногда позволяет себе нарушить правила. «Разумеется, могу съесть хлеб и торт, но очень редко», - отметила она.
Сейчас семейство Погребняков отдыхает на Мальдивах, откуда супруга футболиста делится фотографиями с поклонниками. А недавно она решила рассказать подписчикам о том, из чего состоит ее рацион на завтрак, обед и ужин. Так, по словам Марии Погребняк, утром она предпочитает натуральный йогурт, фрукты и зеленый чай, однако изредка меняет этот рацион на свежевыжатый сок с блюдами из яиц. А секрет обеда и ужина супруги спортсмена заключается в том, что примерно за 20 минут до приема пищи она выпивает пару стаканов воды. Более того, пить воду в следующий раз Мария разрешает себе не раньше, чем через 30 минут после трапезы. В обед жена Павла Погребняка предпочитает овощные супы, рыбу с морепродуктами, овощные салаты или курицу. Сладости она заменяет фруктами и сухофруктами и мучные изделия диетическими хлебцами.
Впрочем, как оказалось, при столь стройной фигуре Мария Погребняк иногда позволяет себе нарушить правила. «Разумеется, могу съесть хлеб и торт, но очень редко», - отметила она.