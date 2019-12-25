Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы обиделся на Алексея Купина из-за крестин сына Алены Савкиной Богдана





Несколько дней назад между Романом Капаклы и Алексеем Купиным произошла ссора, после которой они перестали называть друг друга друзьями. Теперь же выяснилось, что на самом деле стало причиной конфликта. Так, муж Майи Донцовой обвинил Капаклы в неприязни к звезде, якобы он мог бы и не насмехаться, а также не раскрывать все подробности, когда на Лобном месте разговор зашел о том, что Донцова о своих коллегах рассказывает всем организаторам реалити-шоу. Более того, Купин считает, что Капаклы испытывает к Донцовой явную неприязнь, потому и бросил в нее шар, хотя сам супруг Марины Африкантовой отмечает, что это была случайность.Роман Капаклы, в свою очередь, обижен на Алексея Купина за крестины маленького сына Алены Рапунцель Богдана. Оказалось, крестным отцом должен был стать именно спортсмен, но в итоге никто, включая Купина, ему так и не объяснил перемены решения касательно данного мероприятия.