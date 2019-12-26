Ученые нашли простой способ определять готовность сыра





В процедуру созревания твердых сыров входят получение типичных ароматов, диаметра глазков и текстуры. Все это позволяет определить готовность продукта. Для проведения опыта эксперты взяли несколько созревших головок сыра и поместили их в алюминиевую посуду с температурой +18 и влажностью 80%. Далее они замеряли происходившие внутри ингредиента колебания и раз в семь дней разрезали его для исследования.Как оказалось в конечном счете, на протяжении 10 дней можно установить момент начала возникновения глазков, которые спустя время заметно увеличивались в объеме. Изменения физики объяснили поглощением волн в процессе созревания сыра, структура которого заметно преобразовывается. Ученые назвали свою методику простой, без надобности задействовать обученный персонал, но намерены продолжить эксперимент, так как размеры отверстий у разных сортов имеют свойство отличаться.