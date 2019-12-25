Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не смогла отказаться от курения ради будущего ребенка





Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не устает повторять, как она счастлива, что станет мамой. Тем не менее, супруга Иосифа Оганесяна продолжает стремительно набирать вес, от переедания она не отказалась, несмотря на все рекомендации врачей. На все замечания будущая мамочка отвечает, что у нее все под контролем.Также Саша Черно утверждает, что практически бросила курить, однако как только Иосиф Оганесян попросил ее в таком случае совсем отказаться от сигарет, она в привычной для себя манере закатила истерику и ушла. Видимо, звезда реалити-шоу от этой пагубной привычки так и не смогла отказаться, даже ради своего ребенка.