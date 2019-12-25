АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Праздник приближается: Лучшие подарки на Новый 2020…
EUR 68.91 USD 62.17
Курс валют на 25.12.2019

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не смогла отказаться от курения ради будущего ребенка

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно прежде долго мечтала о ребенке и вот ее мечта сбылась - она беременна. Однако от своих желаний ради малыша будущая мамочка, как оказалось, отказаться совсем не готова. Она, как и раньше, переедает, а также не бросила курить, несмотря на уговоры Иосифа Оганесяна.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не смогла отказаться от курения ради будущего ребенка

Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не устает повторять, как она счастлива, что станет мамой. Тем не менее, супруга Иосифа Оганесяна продолжает стремительно набирать вес, от переедания она не отказалась, несмотря на все рекомендации врачей. На все замечания будущая мамочка отвечает, что у нее все под контролем.

Также Саша Черно утверждает, что практически бросила курить, однако как только Иосиф Оганесян попросил ее в таком случае совсем отказаться от сигарет, она в привычной для себя манере закатила истерику и ушла. Видимо, звезда реалити-шоу от этой пагубной привычки так и не смогла отказаться, даже ради своего ребенка.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из США и Японии создали искусственный мозг из…
Агния Кузнецова опубликовала фото с новорожденным…
Единственная дочь Евгения Петросяна встала на сторону Елены Степаненко в разделе имущества…
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт завершили бракоразводный…
Учёные: Снизить риск инсульта помогает овсяная…
«Могу съесть хлеб и торт»: Мария Погребняк поделилась секретами своей…
В Аризоне кондитеры создали сладкий Jeep…
Дженнифер Энистон и Брэд Питт наладили отношения после…
В Чехии произошло ДТП из-за живого…
Старший сын Валерии Артемий Шульгин впервые посетил светское мероприятие со своей женой после тайной…
В России заработал интернет-портал цифровой…
"Ей неинтересна светская жизнь": Ксения Собчак высказалась по поводу "исчезновения" Алины…
Юлианна Караулова назвала продюсера Андрея Черного «мужчиной…
Татьяна Владимировна Григорьевская выступила против подарка Алене Савкиной от Ольги Рапунцель в виде…
Названы самые недорогие электрокары с пробегом на рынке…
«Мы сейчас не в СССР»: Иосиф Пригожин прокомментировал огромные гонорары Юрия Антонова за…
Участник проекта "Дом-2" Роман Капаклы обиделся на Алексея Купина из-за крестин сына Алены Савкиной…
Федор Бондарчук снял в своем новом фильме автомобили…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не смогла отказаться от курения ради будущего…
Бывшая жена Марата Башарова показала забавное видео с их танцующим 3-летним…
Атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спущена на…
Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Сударкина подготовила новое обращение в прокуратуру против Ксении…
У жены Гогена Солнцева Екатерины Терешкович появился новый…
«Икра с гречкой и картошечка»: Дети Пугачевой и Галкина рассказали о своих любимых…
На Урале 7-летняя школьница погибла во время игры с кошкой на…
Дизайнер королевы Великобритании рассказала, как выбирает Елизавете II наряды на…
Звезда проекта "Дом-2" Юлия Белая всерьез решила стать…
Денис Мантуров: Apple не покинет рынок РФ из-за предустановки российского…
Бывшей королеве красоты Синтии Мартинес после инсульта удалили часть…
Эксперты Национального сомнологического общества дали рекомендации, как не сбить ритм сна в Новый…
Ученые обнаружили на северо-востоке Китая огромный метеоритный…
Алла Пугачева выступила против участия Бузовой в новогоднем шоу "Голубой…
Алла Пугачева ответила на вопрос своих детей, сколько им осталось…
Главу Ростеха Сергея Чемезова уличили в поддержке оппозиционных СМИ и Ксении…
YouTube стал определять ролики о криптовалюте как «опасный…
Поклонники Майкла Джексона требуют от его двойника Серхио Кортеса пройти…
Новейший смартфон Huawei Nova 6 SE вышел в…
Экс-участника проекта "Дом-2" Диму Талыбова заподозрили в краже…
«Амбиции в отца»: Иванка Трамп поделилась необычным…
Обозначены самые покупаемые автомобили в лизинг в…
Просмотреть все новости