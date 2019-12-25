На Урале 7-летняя школьница погибла во время игры с кошкой на диване





Как сообщает пресса со ссылкой на источники в органах правопорядка региона, в результате падения девочка сломала шейный позвонок, эта травма стала причиной ее гибели на месте. «По факту гибели несовершеннолетней организована доследственная проверка. Истребованы материалы, характеризующие семью, в которой воспитывалась погибшая. Основная версия следствия – несчастный случай», - приводят источники слова старшего помощника главы ГСУ СК РФ по региону Александра Шульги.Позднее в прессе появились подробности об этом инциденте. Так, сообщается, что отец погибшего ребенка в момент ее падения с дивана тоже находился в квартире, однако отлучился на кухню. Более того, по словам главы территориальной комиссии ПДН Татьяны Хайс, семья погибшей школьницы всегда характеризовалась как положительная и на учете в органах ПДН никогда не состояла.