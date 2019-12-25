Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Сударкина подготовила новое обращение в прокуратуру против Ксении Бородиной

Несколько месяцев назад экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Сударкина в своем микроблоге в Instagram отметила, что не собирается прощать Ксении Бородиной оскорбления и якобы обвинения в проституции в свой адрес. Брюнетка обратилась к адвокату, в суд и прокуратуру, добавив, что накажет звезду по всей строгости закона. Однако ничего у нее не получалось, по крайней мере до последнего времени.В микроблоге в соцсети Ольга Сударкина снова опубликовала пост, где показала новое письмо, его она получила из прокуратуры. На этот раз, отметила брюнетка, Ксении Бородиной не удастся избежать наказания, так что именно для телеведущей ее ярая противница подготовила своеобразный сюрприз в преддверии новогодних праздников. Содержание послания звезда не раскрыла, но добавила, что теперь теледива придет ее поздравить с Новым годом.