В России заработал интернет-портал цифровой грамотности
Консорциум из нескольких крупных отечественных компаний запустил в России бесплатный онлайн-портал по повышению цифровой грамотности. На этом сайте граждане смогут поближе познакомиться с возможностями и основными угрозами цифровой среды, обучатся базовым правилам цифровой гигиены и защиты персональных данных.
Создание и дальнейшее развитие такого общедоступного сетевого ресурса, который обеспечит непрерывное образование населения, предусмотрено в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика России». Оператором данного проекта должен выступить «Университет 20.35», а все остальные компании, которые стали участниками созданного в рамках запуска данного портала консорциума, должны получить статус контентных, методологических, информационных, технологических и финансовых партнеров. Этот сервис создали как витрину для передовых образовательных платформ и инновационных решений партнеров.
На данный момент на портале размещены обучающие материалы и видеоролики, которые помогут развить базовые навыки начинающих пользователей, а также научат чему-то новому тех, у кого уже есть определенный опыт.
Создание и дальнейшее развитие такого общедоступного сетевого ресурса, который обеспечит непрерывное образование населения, предусмотрено в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика России». Оператором данного проекта должен выступить «Университет 20.35», а все остальные компании, которые стали участниками созданного в рамках запуска данного портала консорциума, должны получить статус контентных, методологических, информационных, технологических и финансовых партнеров. Этот сервис создали как витрину для передовых образовательных платформ и инновационных решений партнеров.
На данный момент на портале размещены обучающие материалы и видеоролики, которые помогут развить базовые навыки начинающих пользователей, а также научат чему-то новому тех, у кого уже есть определенный опыт.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:12