В России заработал интернет-портал цифровой грамотности





Создание и дальнейшее развитие такого общедоступного сетевого ресурса, который обеспечит непрерывное образование населения, предусмотрено в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика России». Оператором данного проекта должен выступить «Университет 20.35», а все остальные компании, которые стали участниками созданного в рамках запуска данного портала консорциума, должны получить статус контентных, методологических, информационных, технологических и финансовых партнеров. Этот сервис создали как витрину для передовых образовательных платформ и инновационных решений партнеров.На данный момент на портале размещены обучающие материалы и видеоролики, которые помогут развить базовые навыки начинающих пользователей, а также научат чему-то новому тех, у кого уже есть определенный опыт.