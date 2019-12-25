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Названы самые недорогие электрокары с пробегом на рынке России

Эксперты транспортного сегмента назвали лучшие электрокары на вторичном рынке России. В этом списке оказались европейские машины.
Названы самые недорогие электрокары с пробегом на рынке России

На первом месте расположился Renault ZE с запасом хода в 170 километров. На рынке РФ б/у-модель можно приобрести за 1,6 миллиона рублей. Аналитики считают, что у таких автомобилей пробег составляет не менее 2000 километров. «Серебро» перечня у еще одной модели Renault - Fluence ZE. На заводах этот электрокар уже не собирают, но спрос на него все равно имеется. В России можно купить такую машину за 800 тысяч рублей. Топ-3 замыкает модификация ZOE той же французской компании, компактный хэтч с объемным багажником и стоимостью 1,2 миллиона рублей.

Следом в списке находится Citroen C-Zero. Цена на этот электромобиль в РФ сокращается стремительными темпами и купить его несложно за 400 тысяч рублей. Последняя позиция рейтинга лучших экологических каров с пробегом у Fiat 500e: привлекательный, но маловместимый транспорт с ценой 1,2 миллиона рублей.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:00

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