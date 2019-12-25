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У жены Гогена Солнцева Екатерины Терешкович появился новый поклонник

Жена шоумена и одного из самых ярких участников проекта "Дом-2" Гогена Солнцева Екатерина Терешкович спустя несколько месяцев все же вышла на связь, она стала гостьей свежего выпуска программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Как оказалось, в студии женщину ждал приятный сюрприз, ведь у нее появился новый поклонник.
У жены Гогена Солнцева Екатерины Терешкович появился новый поклонник

В программе "Прямой эфир" Екатерина Терешкович рассказала, что на протяжении нескольких месяцев она лечилась в разных медицинских учреждениях, куда ее отправлял Гоген Солнцев. Домой женщину не отпускали, только недавно она смогла покинуть стены больницы. Между избранником и Терешкович давно нет любви и даже дружбы. Каждый раз при встрече они начинают ругаться и драться, Гоген Солнцев уже переехал на съемную квартиру, где живет без возлюбленной.

Екатерина Терешкович же признается, что страдает из-за любви к молодому мужу, но ей хотелось бы наладить отношения. ее дочь Полина тоже появилась в студии и отметила, что придя в гости к Гогегну Солнцеву, застала у него дома незнакомую женщину, после чего заподозрила шоумена в измене своей матери. В конце программы в студию вышел мужчина, представившийся новым поклонником Терешкович, он такого же возраста, как и жена Солнцева. Ухажер вышел с цветами, которые тут же подарил женщине, а также отметил, что она ему очень нравится, так как таких шикарных женщин мало, а экс-участник проекта "Дом-2" своей избранницы совсем не достоин.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:34

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