У жены Гогена Солнцева Екатерины Терешкович появился новый поклонник





В программе "Прямой эфир" Екатерина Терешкович рассказала, что на протяжении нескольких месяцев она лечилась в разных медицинских учреждениях, куда ее отправлял Гоген Солнцев. Домой женщину не отпускали, только недавно она смогла покинуть стены больницы. Между избранником и Терешкович давно нет любви и даже дружбы. Каждый раз при встрече они начинают ругаться и драться, Гоген Солнцев уже переехал на съемную квартиру, где живет без возлюбленной.Екатерина Терешкович же признается, что страдает из-за любви к молодому мужу, но ей хотелось бы наладить отношения. ее дочь Полина тоже появилась в студии и отметила, что придя в гости к Гогегну Солнцеву, застала у него дома незнакомую женщину, после чего заподозрила шоумена в измене своей матери. В конце программы в студию вышел мужчина, представившийся новым поклонником Терешкович, он такого же возраста, как и жена Солнцева. Ухажер вышел с цветами, которые тут же подарил женщине, а также отметил, что она ему очень нравится, так как таких шикарных женщин мало, а экс-участник проекта "Дом-2" своей избранницы совсем не достоин.