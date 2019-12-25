Дженнифер Энистон и Брэд Питт наладили отношения после расставания





Недавно Дженнифер Энистон решила устроить у себя в доме вечеринку. Среди приглашенных гостей можно было заметить и Брэда Питта. Пара смогла откровенно поговорить и прийти к выводу, что не стоит ворошить прошлое. Инсайдер сообщает, что они решили вместе смотреть в светлое будущее. Актриса предложила актёру больше не искать причину их расставания. Они считает это деструктивным подходом, который на данный момент вряд ли чем-то им сможет помочь.Пара решила один раз обсудить расставание и больше не возвращаться к данному вопросу. Также известно, что Брэд Питт осмыслил несправедливое и жестокое поведение по отношению к бывшей супруге, когда ушел с головой в отношения с актрисой Анжелиной Джоли. Именно разрыв с матерью его шестерых детей вынудил актёра понять, через что однажды прошла Дженнифер Энистон. Ранее актриса заявила, что признательна всем своим бывшим супругам и возлюбленным за опыт, который они ей подарили. Особенно за негативный. Кинорежиссёр отметила, что она всё также продолжает верить в искреннюю любовь.