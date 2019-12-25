Старший сын Валерии Артемий Шульгин впервые посетил светское мероприятие со своей женой после тайной свадьбы

25-летний сын Валерии Артемий Шульгин в этом году втайне женился на своей однокласснице Наталье. Они расписались в Швейцарии без пышных церемоний и отметили бракосочетание обедом в кругу друзей. Своей звездной маме о предстоящей свадьбе сын сообщил за день до назначенной даты. Валерия не смогла так быстро приехать из-за запланированного на тот день концерта, но выбор сына поддержала, потому что давно знакома с его возлюбленной. На премьерный показ фильма «(НЕ) идеальный мужчина» певица пришла вместе с мужем, двумя сыновьями и невесткой.Для Натальи это было первое светское мероприятие, которое она посетила в качестве жены Артемия Шульгина. Девушка смотрелась элегантно в сияющем блейзере, а ее муж был одет в свитер с горизонтальной полоской. Звездный сын не отходил от своей жены и постоянно обнимал ее.